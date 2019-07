Rubava indumenti di lusso nella boutique di Milano Marittima: arrestata 77enne

Per la sua attività di taccheggiatrice aveva scelto boutique di lusso e prodotti di altissimo costo a Milano Marittima. E' così che, secondo le indagini, agiva una donna di 77 anni, arrestata per furto aggravato dai carabinieri della stazione di Castiglione di Ravenna, nel corso di servizio perlustrativo per il controllo del territorio. La villeggiante modenese aveva alcuni precedenti specifici.

Alle 12 circa di domenica a donna è stata sorpresa dal dipendente di una nota boutique del centro di Milano Marittima, mentre stava rompendo i sigilli antitaccheggio di due preziosi foulard del valore complessivo 250 euro. La donna ha tentato la fuga a piedi, ma la pattuglia ha rintracciato in pochi minuti la fuggitiva con ancora addosso la refurtiva. L’arrestata trascorsa la notte al suo domicilio cervese, lunedì è comparsa innanzi al Giudiceche ha convalidato l’arresto e fissato la data dell’udienza.

Nel corso dei servizi del weekend, inoltre, sono stati denunciate 5 persone. Per il reato di commercio di prodotti con segni falsi è stato segnalato un 29enne marocchino residente nel bolognese, sorpreso a vendere sul lungomare orologi e borse taroccati. Per il reato di rifiuto d'indicazioni sulla propria identità personale denuncia anche per un 23enne operaio ivoriano; per i reati di porto d’armi od oggetti atti ad offendere e possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli deferito un 33enne polacco, il quale, a seguito di perquisizione personale dè stato trovato in possesso di attrezzi atti allo scasso e di un coltello a serramanico di 7 cm. Infine per il reato di violazione al foglio di via obbligatorio due donne entrambe bulgare, rispettivamente di 36 e 42 anni, sorprese a prostituirsi nel tratto ravennate della SS16 Adriatica.