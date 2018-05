Sanità nei lidi nord: le petizioni dei cittadini arrivano in consiglio comunale

Sono state chiuse con successo le due petizioni sulla sanità pubblica nei Lidi Nord, lanciate da Lista per Ravenna e organizzate insieme al comitato cittadino dei Lidi stessi. Hanno infatti raggiunto e superato il numero minimo di 350 sottoscrizioni (raccolte esclusivamente sul territorio dei lidi) richieste dal regolamento del Comune perché siano discusse con gli organi dell’amministrazione nella sede del consiglio comunale.

Con la petizione: “Per la salute dei lidi nord”, 378 firme raccolte, primo firmatario Pier Luigi Bucchi di Porto Corsini, i cittadini di Porto Corsini, Marina Romea e Casal Borsetti hanno chiesto di far parte, insieme ai medici di famiglia del posto, dell’organizzazione sanitaria dell’area del Mare, evitando in particolare di essere “trasferiti” per metà nell’area di Sant’Alberto. "C’è stata al riguardo una serrata contrapposizione con l’Ausl, che aveva stabilito e confermato a lungo la decisione contraria - spiega il capogruppo di Lista per Ravenna Alvaro Ancisi - La sollevazione dei cittadini, attivata dalla petizione con il coinvolgimento del comitato cittadino unitario e delle tre pro-loco, ha già ottenuto piena ragione. I Lidi Nord e i loro medici ora fanno tutti parte della Casa della Salute del Mare. I cittadini di Casal Borsetti possono, se credono, rivolgersi anche alla Casa della Salute di Sant’Alberto. La petizione viene però mantenuta, innanzitutto per fare il punto con l’amministrazione comunale su dove e come realizzare la Casa della Salute del Mare, ancora tutta da definire; ma anche per sollecitare risposta in tempi brevi ad altre richieste della popolazione in tema di sanità pubblica: in particolare, sulla realizzazione, in posizione baricentrica al territorio, di una postazione del 118, che potrebbe avvenire a Marina Romea nell’area di proprietà comunale situata tra via delle Palme e via Ippocastani (richiesta prioritaria già formulata al sindaco l’estate scorsa durante la sua visita ai lidi nord); e sulla riorganizzazione dell’assistenza medico-generica turistica stagionale su tutte le tre località dei lidi nord e con orari più adeguati, essendo essa presente solo a Porto Corsini e per poche ore al giorno".

La petizione: “Restituite a Casal Borsetti il punto prelievi”, 400 firme raccolte, prima firmataria Graziella Gallamini di Casal Borsetti, chiede di ripristinare nel paese questo servizio, "chiuso immotivatamente tre anni fa dopo un decennio di ottimo lavoro - conclude Ancisi - La richiesta trova motivazione nella posizione geografica estrema della località rispetto all’area del Mare, nella disponibilità dei locali nell’ex scuola elementare del paese e nella possibilità di utilizzare la centrifuga per i campioni già in dotazione al Punto Prelievi di Porto Corsini".