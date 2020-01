Sanità pubblica, ripartono le stabilizzazioni: la soddisfazione dei sindacati

Dopo il confronto sindacale dei giorni scorsi, riparte la stabilizzazione dei precari in sanità grazie all'intesa tra Regione Emilia Romagna e Cgil-Cisl-Uil all'interno delle linee guida del patto per il lavoro, che permetterà a coloro che hanno tre anni di anzianità a tempo determinato maturati al 31 dicembre 2019 di aspirare ad avere un contratto di lavoro a tempo indeterminato. La finanziaria e il decreto mille proroghe infatti hanno aggiornato i termini di decorrenza e maturazione dei requisiti utili per la stabilizzazione sulla base del percorso previsto dal Decreto legislativo 75/2017 dell'allora ministra Madia.

Dichiarano Marco Blanzieri (Fp Cgil), Davide Battini (Cisl Fp) e Paolo Palmarini (Uil Fpl): “L'intesa ha l'obiettivo qualificante di realizzare politiche occupazionali dirette a favorire l’acquisizione di condizioni lavorative continuative e stabili, che contribuiscano alla qualità della vita dei lavoratori e al contrasto delle forme di precarizzazione del lavoro, oltre che di migliorare la qualità dei servizi garantendo il mantenimento in servizio di persone che hanno acquisito esperienza e competenze nel nostro servizio sanitario regionale. Dopo le elezioni continuerà il confronto sindacale con i tre sindacati per la messa in opera delle procedure aziendali finalizzate a stabilizzare i precari. L'invito è pertanto, a coloro che volessero verificare il possesso dei requisiti a contattarci per un controllo e per informarsi sulle procedure. Stiamo proseguendo il confronto a seguito dell’accordo regionale del 26 novembre per dare maggiore risorse al comparto, garantire i processi di verticalizzazione con procedure selettive interne e strutturare il lavoro agile come misura di conciliazione".