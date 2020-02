Santa Maria in Fabriago, lesione in diversi punti: lavori urgenti all’argine sinistro del fiume Santerno

Per lavori urgenti lungo l’argine sinistro del fiume Santerno in località Santa Maria in Fabriago si rende necessario chiudere al pubblico la passerella e le zone limitrofe fino al termine degli interventi. Nell’area sono state infatti rilevate alcune anomalie. In particolare, l’argine presenta una lesione in diversi punti e uno scivolamento di una porzione estesa di area golenale.

L’assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Lugo e il direttore dell’Area Infrastrutture per il territorio del Comune di Lugo Fabio Minghini, insieme all’ingegnere Caterina Mancusi del Servizio Area Reno e Po di Volano, hanno effettuato nella mattinata di venerdì un sopralluogo sul posto, in cui sono già in corso i lavori da parte della Regione Emilia-Romagna per la pulizia arginale nella golena.