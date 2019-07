Sanzionati 20 camionisti in via Mattei: saltano punti e patenti

Alle prime ore di mercoledì mattina gli agenti della Polizia locale di Ravenna hanno effettuato in via Mattei un servizio di polizia stradale teso a controllo e repressione dei transiti dei mezzi pesanti non autorizzati. Nel corso del servizio sono stati controllati 22 veicoli; 20 i conducenti sanzionati, per un totale di 1.700 euro, per aver transitato nonostante il divieto.

A uno dei conducenti è stata inoltre ritirata la patente in quanto durante l’accertamento è emerso che l’uomo, 64enne residente a Ravenna, non aveva inserito il prescritto disco di registrazione nel cronotachigrafo. Violazione che prevede, oltre alla sanzione pecuniaria di 870 euro, anche la decurtazione di 10 punti e la sospensione del titolo di guida da 15 giorni a 3 mesi.