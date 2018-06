Scappa all'alt della Polizia, in auto aveva un coltello: denunciato

La Polizia di Stato l’altra sera ha denunciato un 38enne brindisino, residente a Ravenna, per porto di armi o di oggetti atti ad offendere. L'uomo, alla guida della propria auto, è incappato in un controllo straordinario del territorio a Marina di Ravenna, predisposto dal Questore Rosario Eugenio Russo, effettuato dall’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico e dal Reparto Prevenzione Crimine Emilia Romagna.

All’alt intimatogli dagli agenti, però, il 38enne ha proseguito la marcia. Subito inseguito e raggiunto dopo un centinaio di metri, il conducente è stato fatto scendere dal veicolo e sottoposto a perquisizione personale, estesa anche al veicolo. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati contro il patrimonio e la persona, sarebbe stato trovato in possesso di un coltello con impugnatura a farfalla e lama di circa 10 centimetri; ragione per cui è stato denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica di Ravenna per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere.