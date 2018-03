Scappa alla vista dei Carabinieri: aveva con sè la droga

I Carabinieri della stazione di San Lorenzo di Lugo, nel corso dei servizi di controllo del territorio, hanno arrestato un 32 magrebino per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo, in Italia senza fissa dimora, è stato controllato dalla pattuglia nel centro città: alla vista dei militari, l'uomo si sarebbe allontanato frettolosamente a piedi in direzione del centro storico. A causa di questo atteggiamento sospetto, lo straniero è stato sottoposto a perquisizione, venendo così trovato in possesso di una quantità di hashish già suddivisa in dosi e pronta per essere smerciata, nonchè di un bilancino di precisione e della somma in denaro contante di circa 400 euro. Tratto in arresto, dopo le formalità di rito l'uomo è stato messo a disposizione della Magistratura di Ravenna; lunedì il 32enne è stato condannato a otto mesi di reclusione e al pagamento di 800 euro di multa.