Si schianta contro due auto in sosta: era ubriaco e senza revisione

La Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un 24enne italiano per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica, ritenuto responsabile di incidente stradale.

Nella tarda nottata di venerdì 13, in via San Mama a Ravenna, una Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura ha proceduto al controllo di un’auto sulla quale viaggiavano due persone, che procedeva con andatura irregolare. Durante il controllo i poliziotti hanno constatato che il veicolo presentava nella parte anteriore sinistra evidenti danni alla carrozzeria, accertata conseguenza di una collisione con due auto in sosta avvenuta pochi istanti prima in quella stessa via.

Il conducente è stato identificato per il 24enne ed è stato sottoposto alla misurazione del tasso alcolemico, che è risultato essere 1,44 g/l e 1,42 g/l rispettivamente nella prima e nella seconda prova. Pertanto, l'uomo è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di ebrezza alcolica - responsabile di incidente stradale e la patente gli è stata ritirata. Inoltre, il 24enne è stato sanzionato poiché l’auto non era stata regolarmente sottoposta alla revisione periodica.