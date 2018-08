Scontro tra auto a Mensa Matellica: ferita trasportata al Bufalini con l'elimedica

E' di due feriti il bilancio di uno scontro tra due auto verificatosi nel cuore della mattinata di venerdì, intorno alle 11, in via Matellica, a Mensa Matellica. Per cause in fase d'accertamento al vaglio agli agenti del reparto infortunistica della Polizia Municipale di Ravenna si sono scontrate una "Fiat Punto" ed una "Toyota Yaris". L'impatto è avvenuto in corrispondenza dell'intersezione con via Mensa.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, la "Yaris" pare stesse percorrendo l'arteria in direzione di Pisignano, quando si è scontrata con la "Punto" che si trovava in via Mensa e, a quanto pare, in fase d'immissione. La peggio l'ha riportata la conducente della Yaris, trasportata con l'elimedica all'ospedale "Maurizio Bufalini" di Cesena.

Lesioni più lievi per l'altro automobilista. Sul posto il personale del 118, affiancato dai Vigili del Fuoco, ha operato con un'ambulanza e l'elimedica. Il velivolo è stato utilizzato per il trasporto della ferita al nosocomio cesenate.