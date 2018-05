Sei motociclisti in viaggio dalla Lugo romagnola a quella spagnola

Parte venerdì 11 maggio il viaggio in moto Lugo-Lugo, che porterà un gruppo di sei motociclisti dal comune della Romagna al suo omonimo in Galizia (Spagna). La partenza di questo giro dall’Italia alla Spagna è prevista per le 6 dell’11 maggio in piazza Baracca e si concluderà sabato 19 maggio con il ritorno a in Italia. Il viaggio prevede circa 5mila chilometri, in cui verranno toccate diverse città francesi e spagnole.

In questa iniziativa è stata coinvolta anche la scuola media “Silvio Pellico” di Voltana di Lugo. I ragazzi, che studiano spagnolo, nei mesi scorsi hanno stretto rapporti con i loro coetanei spagnoli e hanno realizzato alcuni video. I motociclisti arriveranno nella Lugo spagnola domenica 13 maggio e il giorno successivo incontreranno la sindaca Lara Méndez, a cui porteranno una lettera di saluto scritta dal sindaco di Lugo Davide Ranalli e alcuni doni, tra cui i libri sulla città e Francesco Baracca, i capperi della Rocca di Lugo e una maglia creata per l’occasione. Il viaggio sarà anche l’occasione per portare ai “lughesi” spagnoli un messaggio di amicizia da parte di quelli romagnoli e aiutare i ragazzi della scuola di Voltana a instaurare rapporti di scambi culturali con i loro coetanei. La Lugo-Lugo è stata organizzata dal gruppo “Giro in Giro”, nato nel 2012 con lo scopo di condividere la passione per la moto tra amici, con il patrocinio del Comune di Lugo.