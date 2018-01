Sempre più morti sulle strade: negli incidenti colpiti soprattutto ciclisti e pedoni

Sempre più morti sulle strade: è quanto emerge dal bilancio dell'attività del 2017 della Polizia municipale dell'Unione dei comuni della Romagna Faentina. Nel corso dell'anno, infatti, gli agenti sono intervenuti su 464 incidenti, dei quali 348 nell'Unione, che hanno visto ben undici automobilisti perdere la vita (anche se cinque di loro, in realtà, sono stati colpiti da un malore). Incidenti mortali in aumento, dunque, come è emerso anche dal bilancio della Municipale della provincia di Ravenna presentato qualche giorno fa, e spesso a esserne coinvolti sono gli "utenti deboli": 103 sono stati gli incidenti che hanno coinvolto dei ciclisti, 35 quelli che hanno visto tra i feriti un pedone.

Per quanto riguarda le sanzioni, quelle più frequenti riguardano le auto in sosta vietata: circa 12mila veicoli di cui 4317 in città, quasi il doppio rispetto all'anno scorso, mentre i parcheggi abusivi negli stalli riservati agli invalidi hanno procurato ai "furbetti" 346 multe. Tante infrazioni anche relativamente al superamento dei limiti di velocità: 9716 casi di cui 5400 a Faenza, grazie anche al "lavoro" degli autovelox. Numerosi anche i passaggi delle auto con semaforo rosso: oltre 2000 in tutta l'Unione e 1330 a Faenza, il doppio rispetto al 2016. Gli automobilisti beccati senza cintura sono stati circa 200, mentre 70 sono quelli "pizzicati" con il cellulare al volante.