Vendeva vino e birra ai minori: chiuso per due settimane un bar del centro

Le indagini traggono spunto da un fatto avvenuto a marzo, quando una minorenne è stata portata in ospedale a Faenza dopo aver abusato di sostanze alcoliche. Dagli accertamenti il personale dell’Ufficio Anticrimine del Commissariato di Polizia di Faenza ha scoperto che la giovane aveva acquistato gli alcolici in un locale di corso Baccarini. Sono stati quindi predisposti dei servizi mirati, al fine di verificare se la vendita di alcolici a minori fosse un fatto occasionale o meno.

In effetti gli investigatori di via San Silvestro avrebbero accertato che il gestore del locale, di origini cinesi, in meno di un’ora e in diverse occasioni avrebbe venduto vino e birre a diversi minorenni. E' stata quindi contestata al titolare la reiterata violazione amministrativa dell’articolo 14–ter della L-125/2001, per una somma complessiva pari a 2000 euro. Tale norma è stata recentemente rivista dal Legislatore, in seguito all’accresciuto abuso da parte dei minorenni di sostanza alcoliche: motivo per cui è stata prevista, per il venditore già multato, anche una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2000 euro per ogni successiva violazione. La norma contempla, inoltre, la sospensione dell’attività nel caso in cui la violazione sia recidiva: e infatti il titolare era già stato sanzionato per un precedente episodio dagli agenti della Polizia municipale di Faenza.

Il sindaco Giovanni Malpezzi, dopo aver valutato quanto segnalato dal personale del Commissariato, al termine del procedimento amministrativo ha deciso di sospendere l’attività commerciale di vicinato per un periodo di 15 giorni: provvedimento eseguito dal personale del Commissariato di Polizia di Faenza insieme al personale del Comando Polizia Municipale di Faenza.