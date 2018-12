Servizi scolastici, ad anziani, disabili e culturali: stesse tariffe del 2018 senza maggiorazioni

La Giunta comunale di Cervia ha approvato le tariffe 2019 dei servizi a domanda individuale, confermando le stesse del 2018 senza maggiorazioni, salvo adeguamento ISTAT dell'1.3 % obbligatorio per legge. Si tratta dei servizi scolastici (Refezione, Trasporto, Pre e Post scuola, Nido) servizi agli anziani (assistenza domiciliare, pasti a domicilio, telesoccorso e podologia, comunità alloggio), per i disabili (trasporto e pasti), cimiteriali, e servizi culturali (Teatro, Museo del sale, Magazzini del Sale Torre).

Al nido comunale, grazie alla nuova organizzazione delle sezioni, per il servizio di prolungamento di calendario, dal 20 luglio al 31 agosto, le famiglie pagheranno per le sole giornate fruite (non più un forfait complessivo). Sempre al nido, il "part time con pasto", introdotto sperimentalmente quest'anno e confermato per il prossimo anno scolastico, risponde meglio ai bisogni delle famiglie, rende l'offerta più flessibile e incentiva il momento del pasto in comunità.

"Il Comune di Cervia riserva un'attenzione particolare ai servizi per le famiglie, i giovani, gli anziani e i disabili - commentano il sindaco Luca Coffari e l'assessore al bilancio Rossella Fabbri - Siamo impegnati per salvaguardarli non solo tenendo basso il costo a carico dei cittadini ma anche innovando e proponendo servizi nuovi e flessibili, meglio rispondenti ai bisogni delle persone. Nel Bilancio comunale la spesa per i servizi a domanda individuale è di oltre 2 milioni e mezzo di euro, coperti in minima parte dalle rette, che sono scontate per aiutare le famiglie ed utenti con tariffe più basse possibili".