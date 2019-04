Un nuovo 'Shuttle' per collegare l'aeroporto di Bologna a Ravenna

Si rafforzano i collegamenti tra Ravenna e Bologna a partire del 10 giugno. Grazie alla partnership nata tra Vip srl, società che ha creato e gestisce le linee dello “Shuttle Rimini-Bologna” e “Coerbus”, il più importante vettore di autotrasporto della provincia di Ravenna, apre un nuovo collegamento tra la città dei mosaici e l’hub aeroportuale Marconi di Bologna.

Sono otto le corse quotidiane, di andata e ritorno, dello “Shuttle Ra-Bo" in programma fino al termine di settembre, in grado di coprire tutta la stagione turistica 2019. Primo collegamento alle ore 3.10, ultimo all'1.00: orari definiti in modo da coprire i principali arrivi o partenze - nazionali e internazionali - dei viaggiatori dal Marconi. Due le fermate scarico e carico passeggeri di Ravenna: alla stazione e al Cinema City - on demand, e solo su prenotazione anche le fermate di Faenza e Imola.

“Ravenna, all'interno della Destinazione Romagna e anche in sinergia con Bologna, rappresenta un enorme valore per attirare turismo in ogni stagione grazie al proprio patrimonio culturale e ambientale - spiega Giacomo Costantini, assessore al turismo del Comune di Ravenna - Era quindi importante e a vantaggio di tutto il sistema turistico che si potenziassero i servizi di collegamento tramite shuttle. Questa nuova sinergia deve ambire a migliorare sia i servizi di collegamento che la promozione degli stessi".

“Il consolidamento e l’ulteriore sviluppo delle quote turistiche internazionali è tra le grandi mission di questa Giunta, ma è evidente che non bastano le infrastrutture - aggiunge Andrea Corsini, assessore al turismo della Regione Emilia Romagna - Altrettanto fondamentale continuare a lavorare sul miglioramento della mobilità interna agevolando le opportunità di spostamento da e per lo scalo regionale principale. Ravenna si sta preparando, peraltro, a ospitare il Social Travel Summit che porterà in città operatori e blogger da tutta Europa: oltre ai prodotti servono anche i servizi".