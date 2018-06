Si fingevano cittadine comunitarie, ma i documenti erano falsi: arrestate due donne

La Polizia di Stato ha arrestato una 29enne albanese e una 19enne moldava, entrambe domiciliate a Faenza, per possesso di documenti di identificazione contraffatti, validi ai fini dell’espatrio. Tutto ha inizio il 14 giugno quando la 29enne, a suo tempo dichiaratasi cittadina bulgara, si sarebbe presentata all’anagrafe del Comune di Faenza per dichiarare di essere, in realtà, cittadina albanese esibendo a conferma di quanto dichiarato un passaporto albanese in corso di validità.

In considerazione di quanto avvenuto, il Commissariato di Polizia di Faenza ha denunciato la donna per false attestazioni sulla identità personale. Giovedì mattina, in esecuzione a una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Ravenna, gli investigatori del Commissariato di via San Silvestro si sono recati nell'abitazione della donna che, al momento, risultava ospitare anche la 19enne moldava. In seguito alla perquisizione i poliziotti avrebbero sequestrato una carta d’identità della Bulgaria con la fotografia della 29enne e una carta d’identità della Romania con la fotografia della 19enne. I documenti sono stati sottoposti a perizia tecnica dalla Polizia Scientifica e a una serie di verifiche che hanno anche interessato Uffici di Polizia oltreconfine, in particolare in Romania. Gli accertamenti effettuati dagli investigatori del Commissariato avrebbero evidenziato la completa falsità di entrambi i documenti, formalmente validi ai fini dell’espatrio. Pertanto, le due donne sono state arrestate e condotte presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza, che si è svolta nella tarda mattinata di venerdì. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto, ha concesso i termini a difesa e ha disposto nei confronti delle imputate la misura cautelare dell’obbligo di presentazione giornaliera alla polizia giudiziaria.