Si potano gli alberi in centro: sosta vietata in alcune strade

Divieti di sosta nei prossimi giorni in due strade del centro cittadino di Faenza per lavori. Martedì 23, in via Valgimigli, per la potatura di alcuni alberi sarà vietata la sosta di tutti i veicoli, dalle 7 alle 19, nel tratto di strada compreso dalla cabina elettrica fino all'intersezione con via Zambrini. Inoltre martedì 23 e mercoledì 24 gennaio, a causa di un trasloco, divieto di sosta dalle 8 alle 18 anche in via Berti, nel tratto compreso dal civico 52 fino a via Azzurrini. I veicoli lasciati in sosta vietata saranno rimossi.

