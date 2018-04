Si presenta il nuovo 'WebSit' della Bassa Romagna: come funziona

Giovedì 19 aprile alle 15 si svolgerà nella sala del Carmine di Lugo, in piazza Trisi 4, la presentazione del nuovo 'WebSIT' dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna a ordini e collegi professionali. L’appuntamento rappresenta un momento formativo per professionisti e imprese. Il nuovo WebSIT è stato introdotto per migliorare il rapporto interattivo e facilitare l'approccio ai servizi offerti. Il WebSIT (Sistema Informativo Territoriale) è il nuovo servizio online di consultazione della cartografia comunale e rappresenta uno strumento di conoscenza territoriale per l’Amministrazione, per i cittadini e i professionisti.