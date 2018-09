Si rifanno le strisce blu dei parcheggi: modifiche a sosta e viabilità

Inizieranno lunedì 10 settembre i lavori di manutenzione e ripristino della segnaletica blu dei box auto in centro storico a Faenza, all'interno dell'area compresa nel Piano sosta. Salvo avverse condizioni meteo, l'intervento dovrebbe concludersi entr ouna decina di giorni. Il calendario dei lavori predisposto dalla ditta Movs prevede l'inizio lunedì dagli stalli blu di viale Baccarini, viale IV Novembre, via XX Settembre, corso Mazzini e via San Giuliano. Nei giorni seguenti l'intervento proseguirà sulle altre strade. Durante i lavori sarà ovviamente vietata la sosta (con rimozione forzata) di tutti i veicoli nelle piazze, strade e tratti di esse interessate dai lavori di manutenzione. In qualche caso si procederà, inoltre, alla chiusura temporanea di alcuni tratti stradali. Tutti i divieti saranno comunque adeguatamente segnalati, come previsto dal codice della strada, anche con l'indicazione di eventuali percorsi alternativi.

Modifiche alla viabilità anche sabato 8 settembre, in via Mattarello, per la festa di vicinato. L'evento, già programmato nei giorni scorsi ma rinviato per il maltempo, è un momento conviviale promosso dai residenti di quella strada per riscoprire il gusto di stare insieme fra vicini di casa. Per permettere lo svolgimento dell'iniziativa è stata quindi emessa un'ordinanza che vieta dalle ore 18.00 alle 24.00 di sabato la circolazione e la sosta dei veicoli in tutta la via Mattarello. La viabilità ordinaria sarà ripristinata al termine della festa.