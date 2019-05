Si rifiuta di sottoporsi all'etilometro dopo l'incidente: denunciato

Sono proseguiti, durante l’ultimo weekend, i controlli sulle strade cittadine da parte dei carabinieri della Compagnia di Faenza. Particolare attenzione è stata data anche ai controlli della circolazione stradale.

In questo ambito i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica un 40enne, residente nel bolognese, che alla guida di una Fiat Punto è stato sottoposto a controllo a seguito di un incidente stradale. L’uomo, che fin da subito ha manifestato sintomi tipici di abuso di bevande alcoliche, ha rifiutato di sottoporsi ad accertamento mediante etilometro; pertanto, come previsto dalla normativa vigente, è stato denunciato all'Autorità giudiziaria di Ravenna e gli è stata ritirata la patente di guida.