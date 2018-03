Si riparano le buche dopo il maltempo: lavori su decine di strade, ecco quali

Sono iniziati i lavori di manutenzione per la messa in sicurezza del patrimonio stradale comunale resisi anche necessari dopo il maltempo delle scorse settimane. Nell'ambito del contratto di Global Service con Sistema3 sono in corso e proseguiranno per i prossimi mesi interventi per riparare le buche e, in alcune situazioni, di riasfaltatura a tratti sulle seguenti strade: via della Chimica, via Naviglio, via Pertini, via Faentina, viale Baracca, viale Farini, via Carducci, via Destra Canale Molinetto, via Sinistra Canale Molinetto, viale Manzoni, Rotonda Olanda, Rotonda Portogallo, viale dei Navigatori, Rotonda del Villeggiante, via Bassette, via delle Industrie, viale Europa, via Galilei, viale Alberti, via Circonvallazione al Molino, via Rivalta, via Tagliamento, via Tommaso Gulli, via Teodorico, via Trogir, via Edison, via S. Mama. Questi lavori fanno parte del canone di servizio di Global Service e non prevedono costi aggiuntivi da parte dell’amministrazione. E’ terminato l’intervento di somma urgenza riguardante la riasfaltatura della rotonda degli Ormeggiatori, nel tratto compreso fra via Baiona e via Canale Magni lato nord. Inoltre, verranno eseguiti interventi sulla via Romea Nord davanti ad Hera. L’impegno economico complessivo è di 200mila euro.

Ulteriori interventi già programmati

Sono stati affidati interventi per 711mila euro, che dovranno essere eseguiti nel 2018, sempre per la messa in sicurezza della viabilità: manutenzione straordinaria di tratti di strada e marciapiedi nelle vie dei Poggi, Foglia, Lanciani e nella pista ciclabile di via Stradone; nuovo marciapiede tra via Mezzoli e via Don Missiroli a Piangipane; manutenzione straordinaria nelle via Pile e Delta a Sant'Antonio; manutenzione straordinaria a Roncalceci nelle vie dell'Orso, Nuova e Lametta; manutenzione straordinaria a San Pietro in Vincoli nel tratto di strada di via Scolo Formella tra via Rustica fino alla via Formella Inferiore; intervento sulla via Formella Superiore nella parte da via Cella (Carraie) fino alla via Formella Inferiore; manutenzione straordinaria a Mezzano in via Canale Guiccioli, nel tratto compreso tra via Argini e via Zuccherificio; interventi urgenti per la manutenzione straordinaria della sommità dell’arginale in via Argine Destra Fiume Ronco, compreso dalla via Gambellara a Ghibullo fino alla chiesa; manutenzione straordinaria di via Socrate Bernardini a Marina di Ravenna; manutenzione straordinaria nell’area territoriale n. 2 “Ravenna Sud” riguardante il tratto di strada di via Argine Destro Ronco, compreso dalla via Cella fino alla via Argine Destro Canale Molino.

Sono inoltre in corso di aggiudicazione alcuni interventi che potranno essere avviati nel secondo semestre del 2018. Riguarderanno in particolare la viabilità in ambito portuale per un importo di 500mila euro. Messa in sicurezza e bonifica da radici su strade e marciapiedi con un impegno di spesa di 1 milione e 50mila euro. Riqualificazione di via delle Americhe a Punta Marina per 1 milione e 200mila euro.

Infine, nel mese di aprile fino ad ottobre, saranno eseguiti interventi puntuali di manutenzione ordinaria su tratti di marciapiede in asfalto nelle seguenti strade: via Martiri Fantini e via Morini a Castiglione; via del Cogollo e via del Pescatore a Punta Marina; via Zen e via Callegati a Marina di Ravenna; via dei Ciliegi a Ponte Nuovo; via Pondi a Madonna dell’Albero; via F.lli Mazzotti e via Destra Canale Molino a San Bartolo; via Casadei, via I. Missiroli, via Aldini, via 22 Ottobre 1945 a S. Zaccaria; via D. Babini a Piangipane, via Cavo Dorzo a S. Antonio; via Tempioni a S. Alberto; via delle Viole a Casalborsetti; via delle Palme a Marina Romea; a Ravenna in via dei Poggi, via Timavo, via Lanciani, via Chiavica Romea, via Gianbattista Bezzi, via Garigliano, via Taro, via Serchio, via Basento, via Simeto, via Mercatelli, via Sintria, via Parenzo, via Ortigara, via Vanvitelli, via Fiume Montone Abbandonato, piazza Baracca, via Parri, via San Pier Damiano, via degli Spreti, via Orioli, via San Gaetanino; via Don Pellicciari a Camerlona; via della Libertà a S. Pietro in Campiano; via Riolo e via Castrocaro a Lido di Savio.