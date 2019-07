Si rompe una tubatura dell'acqua: chiusa via Villanova

A causa della rottura di una tubatura dell’acqua i tecnici di Hera sono intervenuti mercoledì in via Villanova in prossimità del civico 9. Per consentire di lavorare in sicurezza e vista la ridotta sezione stradale è necessario interdire la circolazione in entrambi sensi di marcia. I lavori dovrebbero protrarsi per un massimo di 48 ore. A seguito della chiusura della via Villanova si suggeriscono i seguenti percorsi: i veicoli in transito sulla S.P.99 via Viazza di Sotto e diretti verso Godo-Russi potranno proseguire lungo la S.P.99 in direzione S. Michele-Faentina; i veicoli diretti verso la S.S.67 in direzione Forlì potranno, all'altezza della rotatoria di S. Michele, proseguire fino all'immissione con la S.P.45 via Godo, evitando di impegnare la via Viazza di Sotto; i veicoli in transito lungo la S.P. 45 via Godo e diretti verso Ravenna potranno proseguire fino all'immissione con la via Faentina.

