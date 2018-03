Si sistemano le buche dopo il maltempo: chiuso un pezzo di E45

Anas è a lavoro con uomini e mezzi sulla strada statale 3Bis ‘Tiberina’ (itinerario E45 – E55) per il ripristino della pavimentazione stradale danneggiata dal maltempo degli scorsi giorni, nelle province di Ravenna e Forlì-Cesena. Nel dettaglio, in tratti saltuari tra il km 204,950 al km 250,565, in entrambe le direzioni, sono in vigore restringimenti per consentire gli interventi di manutenzione dell’asfalto, all’interno del territori comunali di Ravenna, Mercato Saraceno e Cesena. Le limitazioni rimarranno in vigore fino alla fine delle lavorazioni.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “Vai", o chiamando il servizio clienti "Pronto Anas" al numero verde gratuito 800841148.