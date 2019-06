Si stacca un masso dalla montagna, grave una ravennate in escursione

Incidente per una donna di Ravenna che è rimasta gravemente ferita durante un’escursione con un gruppo di appassionati in Abruzzo. La ravennate si trovava nelle Gole di Fara San Martino, nel Parco nazionale della Majella, quando è stata colta dal cedimento di un grosso masso. La donna in particolare è stata colpita da frammenti della roccia che si è staccata dalla parete. Per il maltempo, il gruppo degli escursionisti aveva deciso di tornare indietro. E’ stato necessario l’intervento in eliambulanza del 118 all’ospedale di Pescara. Qui è stata ricoverata in prognosi riservata per trauma commotivo e ferite all’arcata frontale. Sul posto Carabinieri, Vigili del Fuoco e Protezione civile. La donna appartiene ad un gruppo di una ventina di persone, arrivate con l’associazione Trail Romagna di Ravenna.