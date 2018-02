Sicurezza negli ambienti di lavoro: se ne parla in un convegno

Mercoledì 28 febbraio dalle 9 alle 13 si svolgerà all’Hotel Cube di Ravenna (via Luigi Masotti 2) l’incontro dal titolo “La sicurezza negli ambienti di lavoro - Spazi confinati”. L’evento è organizzato dalla cooperativa Forlì Ambiente e da Ciclat trasporti e Ambiente, con l’obiettivo di promuovere la sicurezza negli spazi confinati, concentrandosi in particolar modo sui sistemi di recupero del personale impegnato sul lavoro, che verranno illustrati da alcuni professionisti del settore.

“Gli ambienti confinati sono cisterne, silos e tutti quei luoghi chiusi in cui è frequente che si formino gas tossici - spiega Marco Martelli, presidente di Forlì Ambiente - Nella nostra cooperativa lavoriamo in questi contesti e conosciamo i rischi che corrono gli operatori. Abbiamo deciso di organizzare questo incontro proprio con lo scopo di spiegare ai nostri clienti attraverso quali criteri si sceglie e come si gestisce un sistema di sicurezza. Ad esempio ci sono alcuni macchinari che possono essere utilizzati solamente su una base piana, quindi non idonei per essere agganciati a una colonna: ogni ambiente ha il suo sistema di sicurezza e speriamo che questa occasione posso essere anche un invito a chiedere aiuto nel caso ci siano dubbi o perplessità sul tipo di azione di prevenzione adottare”.

La partecipazione alla conferenza darà diritto al riconoscimento di 4 crediti per Rspp (responsabile servizio di prevenzione e protezione) e per Aspp (addetto al servizio di protezione e prevenzione), secondo l’accordo Stato-Regioni del 07/07/2016. Per partecipare è necessario richiedere e compilare la scheda di iscrizione a forliambiente@gmail.com.