Siepe tagliata per restaurare il monumento: "Se necessario ne pianteremo una nuova"

Per consentire l’intervento di restauro del monumento dedicato a Giuseppe Garibaldi, nella omonima piazza, è stato necessario potare radicalmente la siepe di Pitosforo che ne circonda la base. "Alcuni cittadini, giustamente attenti al decoro del luogo e del monumento, mi hanno fatto notare la cosa con preoccupazione - dichiara il vicesindaco Eugenio Fusignani - Ma mi sento assolutamente di tranquillizzarli. L’intervento si è reso necessario sia per consentire il restauro del monumento sia perché le condizioni stesse della siepe, che si era molto espansa arrivando ai piedi della statua, lo richiedevano. A settembre, una volta appurato se la siepe è ricresciuta nella maniera migliore oppure no, si valuterà se lasciare quella o se sostituirla con una nuova, sempre nell'ottica di valorizzare il monumento nel rispetto delle impostazioni originarie".

