Slitta la riunione del Cipe e l'approvazione dell'Hub portuale

Quella di lunedì doveva essere una giornata importantissima per la nostra città: era stata fissata per oggi, infatti, la riunione del Cipe durante la quale sarebbe stato discusso l'esame definitivo del progetto Hub portuale di Ravenna, per il quale mercoledì scorso si è svolta la riunione preparatoria (il cosiddetto "pre-Cipe") che ha decretato l’ammissibilità del progetto alla discussione in Comitato, avendo concluso positivamente la fase istruttoria. La Delibera di approvazione del Progetto, che consentirà l’avvio della fase esecutiva, sarà assunta invece giovedì 22 alle 9.30, dopo il rinvio della riunione da parte del Cipe.