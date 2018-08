Resta alla deriva a bordo di un catamarano: soccorso dalla Guardia Costiera

Durante questo fine settimana, tra le molteplici attività svolte dai militari della Guardia Costiera, ci sono stati momenti di apprensione avuti nel pomeriggio di sabato a Punta Marina per un catamarano a vela alla deriva. A bordo vi era il proprietario, un uomo forlivese che, dopo la rottura dell’albero, non è riuscito più a controllare l’imbarcazione e si è visto costretto a lanciare l’sos. Coordinato della Sala operativa della Capitaneria di porto di Ravenna, l’intervento è stato immediato.

Sul punto si sono recate le unità navali GC B108 e la Motovedetta CP 328. I militari, dopo essersi assicurati delle buone condizioni di salute dell’occupante, hanno fornito assistenza all’imbarcazione effettuando anche il rimorchio fino all’interno del corridoio di lancio di un Bagno nelle vicinanze, dove è stata successivamente raggiunta la riva con l’ausilio dell’assistente bagnante. Per gli utenti del mare, che è attivo il Numero Blu gratuito 1530, da utilizzare per la sola segnalazione delle emergenze, mentre, per gli altri dettagli contattare le Capitanerie di porto – Guardia Costiera. Tutte le informazioni sono rinvenibili sul sito www.guardiacostiera.it.