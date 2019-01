Sorpresa in centro storico: Gianni Morandi passeggia e Anna gli scatta una foto

Gianni ha scelto la nostra città per una "gita" delle festività insieme alla moglie Anna. Il cantante bolognese infatti, che l'anno scorso scelse le spiagge ravennati per le sue vacanze estive, venerdì ha pubblicato sul suo profilo Facebook una foto che lo ritrae in pieno centro a Ravenna, in via 4 novembre. Immancabile la didascalia "foto di Anna", ormai proclamata sua "fotografa ufficiale". La foto non è passata inosservata, tanto che "Ravenna Tourism", pagina di promozione turistica del Comune di Ravenna, ha invitato Gianni a fermarsi in città anche in serata per ammirare le meraviglie di "Ravenna in luce".

L'assessore al turismo Giacomo Costantini, in un commento su Facebook, ha salutato il "Gianni nazionale" e lo ha invitato a prendere parte come spettatore al videomapping sulla basilica di San Vitale, in programma appena poche ore dopo il suo giro a Ravenna. Tantissimi anche i ravennati che gli hanno dato il loro benvenuto nella città.