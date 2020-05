Sorpresi a festeggiare in massa e senza mascherine: 14 ragazzi multati

I Carabinieri della compagnia di Ravenna, impegnati nei controlli tesi al contenimento e alla gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, nella serata di venerdì hanno sanzionato 14 ragazzi per violazioni ai sensi del d.l. 15 maggio 2020.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

I militari della stazione Carabinieri di Marina di Ravenna, su segnalazione di alcuni cittadini, si sono recati a Punta Marina dove hanno trovato i giovani in palese stato di assembramento che, in violazione delle attuali norme, erano impegnati in attività ludiche non rispettando le distanze minime e l’utilizzo dei dispositivi di protezione. A quel punto sono scattate le sanzioni di 400 euro per ciascuno dei partecipanti.