Sorpreso a spacciare cocaina ad un tossicodipendente: arrestato

Gli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Ravenna hanno arrestato un 38enne tunisino, domiciliato a Russi, per spaccio di sostanze stupefacenti. L'individuo è stato sorpreso venerdì pomeriggio mentre spacciava due dosi di cocaina ad un tossicodipendente italiano. L'extracomunitario, già noto anche per violazione della disciplina in materia di sostanze stupefacenti e disoccupato, è stato trovato in possesso di altre dieci identiche dosi di cocaina occultate all’interno della sua auto, per un totale di 6.4 grammi, di due telefoni cellulari e della somma di 210 euro ritenuta provento dell’attività illecita, il tutto sequestrato. Processato per direttissima, il giudice ha concesso i termini a difesa, disponendo così il rinvio dell’udienza e la custodia cautelare dello spacciatore gli arresti domiciliari.