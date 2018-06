Sostituzione dei contatori dell’energia elettrica in tutta la città: come riconoscere i "finti" operatori

Giovedì 14 giugno alle 20.30 nella sede del consiglio territoriale del Mare (auditorium Di Stefano, piazzale Marinai d’Italia 19, Marina di Ravenna) è in programma una assemblea pubblica nel corso della quale personale di e-distribuzione, società del gruppo Enel, illustrerà alla cittadinanza le caratteristiche e le opportunità dei nuovi contatori elettronici di seconda generazione dell’energia elettrica. Proprio in questi giorni infatti sono in corso, a cura della stessa e-distribuzione, i lavori di sostituzione dei vecchi contatori, che interesseranno tutti gli immobili del territorio comunale e che è previsto si concludano nel gennaio del 2020.

All’incontro del 14 giugno interverranno: per e-distribuzione Paolo Maria Zamburlini, responsabile progetto fibra ottica e contatore elettronico per la macro area Nord Est; Gabrio Ognibene, program manager del contratto sostituzione contatori elettronici area Romagna; per il Comune l’assessore allo Sviluppo economico Massimo Cameliani e la presidente del consiglio territoriale del Mare Roberta Mingozzi.

L’amministrazione comunale ha dato la propria disponibilità a promuovere un primo incontro che si è svolto in maggio a Mezzano, questo secondo a Marina di Ravenna e un terzo che sarà organizzato nei prossimi mesi, man mano che gli interventi di sostituzione proseguiranno, in quanto si tratta di una attività che coinvolge l’intero territorio comunale e riguarda un servizio essenziale per la cittadinanza. In aggiunta ai servizi di telelettura e telegestione disponibili già con gli attuali apparecchi – riferisce e-distribuzione - il contatore intelligente 2.0 offrirà ai clienti informazioni sempre più puntuali per il monitoraggio dei consumi e consentirà di abilitare i servizi innovativi di domotica, la cosiddetta smart home.

E-distribuzione ricorda che l’intervento di sostituzione è completamente gratuito e i clienti non dovranno versare alcun compenso al personale impegnato nell’operazione né firmare alcun documento. L’identità degli operatori, inoltre, potrà essere accertata dal tesserino identificativo dotato di fotografia ed anche chiedendo all’operatore medesimo di generare un codice pin che, chiamando il numero verde 800085577 (selezionare tasto 7) oppure utilizzando il servizio dedicato su app o sul sito web di e-distribuzione, consentirà di acquisire i dati anagrafici dell’incaricato alla sostituzione.