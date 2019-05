Spazi più ampi e accoglienti per la farmacia comunale di Fusignano in piazza Emaldi. È quanto previsto dal rinnovo del contratto di locazione dell’immobile a Ravenna Farmacie fino al 2026. Nel documento, firmato il 16 aprile scorso, sono infatti previsti lavori di ristrutturazione e ampliamento dei locali. Al termine dei lavori, la rinnovata farmacia potrà contare su di un nuovo magazzino automatizzato, adeguati impianti e nuovi arredi. In particolare, saranno rifatti i controsoffitti, la pavimentazione e l’impianto elettrico, termico e di illuminazione. Al momento sono in corso da parte di Ravenna Farmacie le procedure per l'affidamento dei lavori il cui inizio è previsto per la fine dell'estate.