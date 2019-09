Sport e teatro fanno squadra: biglietti scontati per gli abbonati

Ravenna si arricchisce di un’inedita e bella collaborazione tra Ravenna Teatro e le società sportive G.S. Porto Robur Costa (pallavolo maschile), Olimpia Teodora (pallavolo femminile), OraSì Basket Ravenna (pallacanestro maschile), Ravenna Football Club (calcio maschile e femminile) e Ravenna Runners Club Asd, nel segno dell’unione tra sport e cultura nella nostra città.

Grazie alla collaborazione, gli abbonati ai rispettivi campionati e i tesserati delle varie società sportive avranno diritto alla tariffa ridotta sugli abbonamenti e sui biglietti per gli spettacoli de La stagione dei teatri, mentre gli abbonati della Stagione potranno godere di riduzioni per gli appuntamenti dei vari campionati. Inoltre, questo sodale porterà anche a un incontro (lunedì 16 dicembre) tra i responsabili sportivi delle società e Federico Buffa, in occasione del suo spettacolo "Il rigore che non c’era".