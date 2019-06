Pesca l'anello dello Sposalizio del mare: e tra 20 giorni si sposa davvero

È Andrea Scozzoli, 40enne cervese della squadra del Canalino, il pescatore dell'anello dello "Sposalizio del mare 2019" di Cervia. L'abile nuotatore domenica, dopo aver ripescato l'anello - l'anno scorso l'anello non fu pescato, segnale di cattivo auspicio secondo il secolare rito cervese - ha ricevuto gli onori del neo-sindaco Massimo Medri, del Vescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni, di tutte le autorità e di tutti gli amici. Un'impresa che suona decisamente di buon auspicio per il quarantenne: l’appuntamento con un altro anello, ben più importante, è tra venti giorni, per il suo matrimonio. La festa è poi continuata con il palo della cuccagna sull'acqua.

"Ho abbracciato con tutto il cuore Andrea, il pescatore dell'anello, perchè oltre a aver sancito per Cervia il matrimonio con il nostro mare, fra 20 giorni si sposerà davvero - commenta entusiasta il primo cittadino Medri - Che sia di buon augurio!".