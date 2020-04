"La partita più bella": la squadra di pallavolo dona 2500 euro alle famiglie bisognose

Lo sport locale continua a fare la sua parte durante la crisi Coronavirus. L'ultima impresa è quella della Fulgur Pallavolo di Bagnacavallo che ha deciso di donare l’intero incasso delle prime 500 mascherine Fulgur 1906 & BcK0.

In soli 5 giorni sono state consegnate tutte le mascherine permettendo di raccogliere 2.500 euro che la società sportiva bagnacavallese devolverà in beneficenza per le famiglie più bisognose.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"In questo weekend si sarebbero dovute giocare due partite molto importanti per le nostre prime squadre - scrive la squadra sui social - con le Fulgurine della Mixer D/Femminile avremmo giocato con la squadra amica di Russi mentre con i Fulgurati della D/ maschile Bursôn Bcc avremmo avuto, con tutta probabilità, lo scontro al vertice con il Forlì Volley per il passaggio diretto in serie C. Ma in questo periodo la partita più bella è aver raccolto € 2.500 grazie ad un gioco di squadra unico e fantastico".