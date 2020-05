Stagione venatoria, differiti i termini di riconsegna dei tesserini

Sono stati differiti di ulteriori trenta giorni dalla Regione Emilia-Romagna i termini per la riconsegna dei tesserini per l’esercizio venatorio della stagione 2019/2020. I tesserini potranno quindi essere riconsegnati, senza l’applicazione di sanzioni, entro il 22 giugno prossimo, all’ufficio Caccia e pesca del Comune, in viale Farini, 21, previo appuntamento telefonico allo 0544482343. Si tratta di uno dei provvedimenti della Regione previsti all’interno delle disposizioni legate alle misure di contenimento dell’emergenza sanitaria Covid-19 e riferiti alle attività faunistico-venatorie.

