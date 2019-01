"Gli Stati Generali dell’Infanzia", chiusura con Walter Veltroni e Mariagrazia Contini

Si sono conclusi sabato pomeriggio "Gli Stati Generali dell’Infanzia", due giorni di incontri, laboratori espressivi per bambini e bambine, workshop formativi per genitori e seminari formativi per condividere con la città il progetto pedagogico dei Servizi per l’Infanzia da 0 a 6 anni. Al Teatro Rasi si è svolto l’incontro con Mariagrazia Contini, già professoressa ordinaria di Pedagogia al Dipartimento di Scienze dell’Educazione dell’Università di Bologna, e Walter Veltroni intervistati dal giornalista Rai Maurizio Mannoni. Sono state anche proiettate alcune parti del documentario curato dalla Contini “Non più, non ancora- narrazioni preadolescenti” e del film di Walter Veltroni “I bambini sanno”. Ha portato i suoi saluti il sindaco Michele de Pascale. Al termine i ringraziamenti e le conclusioni dell’assessore alla Pubblica istruzione e infanzia Ouidad Bakkali.