Strage di Capaci: un'orazione civile per gli agenti delle scorte

Giovedì, in occasione delle celebrazioni per il 27esimo Anniversario della strage di Capaci nella quale persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti di scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani, si svolge un’orazione civile in ricordo dei poliziotti e dei magistrati vittime anche dell’attentato di mafia del 19 luglio 1992, dove morirono Paolo Borsellino e i cinque agenti di scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina.

L’evento, che vede la presenza del Capo della Polizia, si svolge presso la caserma “Lungaro” della Questura di Palermo e ha inizio alle 17 circa. Nell’occasione sarà realizzata una diretta Facebook sulla pagina della Polizia di Stato, che verrà trasmessa anche sulla pagina principale del sito internet istituzionale raggiungibile all’indirizzo www.poliziadistato.it.