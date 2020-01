Superenalotto, sfiora il jackpot da 65 milioni: "Non è la prima vincita del genere nella nostra tabaccheria"

La dea bendata "bacia" Castel Bolognese. Martedì sera, infatti, il concorso del SuperEnalotto ha registrato ben quattro "5" da 46.501 euro: uno di questi è stato centrato da un fortunato (o una fortunata) che ha giocato nella tabaccheria Valgimigli di via Emilia interna, a Castel Bolognese. "Non è la prima volta che registriamo una vittoria del genere nella nostra tabaccheria - spiegano i titolari - E' il secondo "cinque" che vediamo e anche con i gratta&vinci abbiamo visto persone vincere anche 50mila euro". Nel frattempo il jackpot ha raggiunto la cifra da capogiro di 64,9 miloni di euro, con l'ultima vittoria risalente al 17 settembre 2019 sempre in Emilia Romagna, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma.