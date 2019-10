Superenalotto, sfiora il jackpot da 14 milioni ma si "consola" con una bella vincita

Emilia Romagna a segno con il SuperEnalotto. Nel concorso di sabato sera sono state centrate due vincite con i "5" da 19.709,40 euro ciascuna, come riporta Agipronews. A Sala Bolognese, in provincia di Bologna, è andata una delle due giocate vincenti, alla Tabaccheria di via della Pace 28, in località Padulle. L'altra schedina vincente è stata convalidata al Byblo's di via Romea 105 a Ravenna. Il Jackpot, nel frattempo, ha raggiunto i 14,3 milioni di euro. L'ultimo "6" è stato centrato lo scorso 17 settembre, proprio in Emilia Romagna, con 66,3 milioni di euro a Montechiarugolo, in provincia di Parma.