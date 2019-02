Taglio del nastro per il nuovo Punto Hera a San Pietro in Vincoli

E' stato inaugurato venerdì mattina presso la sede dell'agenzia Assicura in via Giuseppe Pistocchi a San Pietro in Vincoli il nuovo Punto Hera, alla presenza del sindaco di Ravenna Michele de Pascale e del responsabile Customer Relationship Management di Hera Comm Marco Impiglia.

Il punto di contatto sarà a disposizione del pubblico da lunedì 4 febbraio tutte le mattine dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, più un’apertura pomeridiana il martedì dalle 15.30 alle 17.30, per un totale di 17 ore di apertura settimanale. Qui i clienti potranno sottoscrivere le offerte per la fornitura di gas ed energia elettrica, richiedere attivazioni, subentri e volture per tutti i servizi gestiti da Hera sul territorio, nonché chiedere informazioni e pratiche sulle bollette.

"Il nuovo Punto di contatto della frazione di S Pietro in Vincoli è stato riaperto, dopo che il precedente fornitore aveva disdetto il contratto, per confermare l’attenzione di Hera verso il territorio, al fine di garantire la massima capillarità della presenza territoriale con una rete di 110 sportelli, di cui 70 in Emilia-Romagna – ha spiegato Impiglia – Questo sportello va ad affiancarsi agli altri 7 Hera presenti nel territorio ravennate ad Alfonsine, Bagnacavallo, Cervia, Fusignano, Lugo, Ravenna e Russi".

"La presenza dei servizi al cittadino su tutto il territorio è fondamentale, soprattutto in un comune vasto come il nostro - aggiunge de Pascale - Abbiamo lavorato moltissimo in questi mesi con Hera affinché riaprisse questo servizio a San Pietro in Vincoli e siamo soddisfatti del risultato ottenuto. È nostra intenzione intensificare sempre più la presenza dei servizi decentrati in maniera capillare su tutto il territorio".