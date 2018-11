Taglio del nastro per la pista di ghiaccio: e in centro si accendono le luci di Natale

Ha inaugurato sabato mattina la nuova pista di ghiaccio da pattinaggio in piazza Kennedy, promossa quest’anno da Confesercenti Ravenna insieme alla partnership tecnica della ditta Zannoni Chiara, e con la collaborazione di “Piazza Kennedy al Centro” A.T.I. La pista, quest’anno ulteriormente ingrandita con dimensioni di 20 per 30 metri, occuperà buona parte della piazza e sarà affiancata da una piccola area ristoro e a una baita dedicata ai dolciumi e, nei fine settimana, sarà animata a cura di Radio International. Sono previste infatti iniziative per domenica 25 novembre, sabati 8 e 15 dicembre, domenica 23 dicembre, lunedì 1 gennaio e domenica 6 gennaio. E sempre sabato la città si illuminerà davvero con l'accensione delle luminarie nel centro storico.