Tanta commozione all'ultimo saluto al "Leone" Cristian Moschini

Tanti amici hanno voluto rendere l'ultimo omaggio a Cristian Moschini, il ravennate di 46 anni morto giovedì scorso in un tragico incidente in scooter in via Trieste. Alle esequie, che si sono tenute lunedì mattina nella piccola chiesa della camera mortuaria di Ravenna, ha partecipato anche una delegazione dell'OraSì Basket Ravenna, società per la quale indossava gli abiti della mascotte a forma di leone in occasione delle partite di casa. Per l'ultimo saluto i familiari hanno chiesto donazioni all'associazione Letizia onlus,

per la quale in passato Moschini aveva svolto attività di volontariato. Il 46enne, titolare del bagno Tequila di Marina di Ravenna, lascia la moglie ed un figlio.