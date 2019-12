Tanta gente a Classe per il tradizionale Presepe Vivente e la messa di mezzanotte - LE FOTO

Tanta gente martedì sera, vigilia di Natale, a Classe per il tradizionale Presepio Vivente “L’ingresso a Betlemme”, che a partire dalle 19 è stato rappresentato nella Casa dei Ragazzi e nella magnifica Basilica di Sant'Apollinare in Classe. Il presepe vivente di Classe ha visto la ricostruzione della notte di Natale, nella quale i personaggi sono stati interpretati da volontari della comunità di Classe. La rappresentazione è stata a cura della Commissione del Presepio Vivente insieme al Parroco Don Mauro Marzocchi. Alle ore 23.45 il corteo in costume si è poi spostato in Basilica per la Santa Messa. Il presepe vivente verrà riproposto il 29 dicembre e il 6 gennaio dalle 15.00 alle 18.00. Il pomeriggio dell’Epifania alle ore 16.30 arriveranno i Re Magi a cavallo portando doni a Gesù e a tutti i bambini. Ingresso gratuito.