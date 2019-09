Tante iniziative per la Settimana mondiale dell'allattamento al seno

Dal 1 al 7 ottobre ricorre l’edizione 2019 della Sam, la Settimana Mondiale dell’allattamento al seno. L’iniziativa, rivolta alle famiglie e a tutta la comunità, è promossa dai Comuni della provincia di Ravenna, dai Centri per le famiglie, dall’Azienda Usl della Romagna – Ravenna e dalle Associazioni di volontariato nei territori.

Il primo appuntamento è ad Alfonsine, mercoledì 2 ottobre alle ore 10:00 presso l’Asilo Nido Cavina in via Spello con “Svezzamento o autosvezzamento?” Ne parliamo con il Pediatra e con gli operatori del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare e della Pediatria di Comunità. Durante l'iniziativa sarà presente uno spazio informativo del progetto Nati per leggere a cura della Biblioteca Pino Orioli di Alfonsine.

Si proseguirà quindi con gli appuntamenti di Lugo, presso il Centro per le Famiglie in viale Europa 128: giovedì 3 ottobre alle ore 10:00 “Consigli o Giudizi? La mamma sono io!”, incontro a cura dell'associazione Koallattiamo e di Ernesto Sarracino, Pedagogista. Saranno presenti gli operatori del Centro per le Famiglie, del Consultorio Familiare e della Pediatria di Comunità; venerdì 4 ottobre alle ore 10:00 “Leggere fa crescere!” un incontro per promuovere la lettura in famiglia fin dalla nascita: il programma nazionale Nati per Leggere, libri, servizi e attività rivolti alle famiglie in biblioteca. L’incontro è a cura di Lisa Nani, bibliotecaria referente del programma Nati per Leggere.

Le iniziative si concluderanno sabato 5 ottobre alle ore 10:00 ancora presso il Centro per le Famiglie in viale Europa 128, con il “Baby Swap Party”, mercatino di scambio di attrezzatura, giocattoli e libri per la prima infanzia. Durante la mattinata sono previste le diverse attività: "Letture a bassa voce" per bambini da 0-6 anni a cura dei Volontari Nati per Leggere di Lugo; laboratori creativi a cura di Giulia Mazzari; spazio “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica” a cura della Biblioteca Trisi che vedrà una selezione di libri per bambini e adulti, disponibili per lettura e prestito e la presentazione dei programmi nazionali “Nati per Leggere” e “Nati per la Musica”, dei servizi, delle attività per le famiglie della biblioteca.

Flash mob

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento, che quest’anno ha per tema Potere ai genitori per favorire l’allattamento, torna in Romagna il Flash Mob “Allattiamo insieme”, una iniziativa promossa per il settimo anno consecutivo dalla Regione Emilia Romagna e organizzata dai Dipartimenti Salute Donna, Infanzia e Adolescenza dell’Ausl Romagna in collaborazione con i Comuni, gli Enti locali, le Associazioni di volontariato del territorio, i Gruppi di sostegno e quest’anno anche con i progetti “Nati per leggere” che celebra il ventennale della sua nascita e “Nati per la Musica”. “Indossa una maglietta bianca e vieni anche tu ad allattare”. L’iniziativa si svolgerà domenica 29 settembre a Faenza (alle ore 17, al Centro per Famiglie – Via San Giovanni Bosco 1; durante la festa dei bambini del centro per le Famiglie. A seguire proiezione del video di presentazione del Centro per le Famiglie su allattamento). Chiunque può partecipare, meglio se indossa una maglietta bianca, che è uno dei segni “di riconoscimento” della campagna. L’obiettivo è quello di coinvolgere tantissime mamme per sostenere l’allattamento al seno e offrire anche una occasione per scambiarsi esperienze e consigli su questo naturale gesto d'amore, importantissimo per la salute delle donne e dei bambini. Mamme che allattano, papà, referenti dei gruppi di sostegno, ostetriche dei Consultori, professionisti dei servizi ospedalieri, Centri per le famiglie e Comuni, saranno insieme per ricordare quanto l’allattamento al seno sia importante, per dare informazioni e rispondere a dubbi e domande.