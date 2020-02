Tanti automobilisti "beccati" senza revisione: multe salate

La Polizia locale di Cervia ha predisposto servizi mirati di controllo per individuare i veicoli privi della prescritta revisione periodica. Gli agenti negli ultimi giorni, grazie ai dispositivi di controllo elettronico collegati in tempo reale con la Motorizzazione Civile, sono riusciti a individuarne sette: i conducenti sono stati tutti sanzionati.

Un intervento importante per la sicurezza stradale, in quanto i veicoli senza revisione sono potenzialmente pericolosi per la circolazione. La Polizia locale ricorda che la revisione, da non confondere con il tagliando, è obbligatoria secondo una cadenza diversa in base alla tipologia del veicolo. Si tratta di un controllo effettuato dalla Motorizzazione Civile o dalle officine autorizzate, che attesta le idonee condizioni di sicurezza un veicolo e le sue dotazioni, oltre che le emissioni inquinanti e rumorose.

“Essere in regola con la revisione è importante per la propria sicurezza e quella degli altri – spiega il Comandante della Polizia locale di Cervia Sergio Rusticali – Inoltre, in caso di incidente stradale, se il veicolo ha la revisione scaduta la compagnia assicuratrice potrebbe far ricorso alla rivalsa: ovvero, pur rispondendo dei danni cagionati, può richiedere all’assicurato la restituzione delle somme pagate ai soggetti coinvolti nel sinistro".

Per controllare l’ultima revisione regolare sul proprio veicolo è sufficiente inserire la targa sul sito https://www.ilportaledellautomobilista.it/web/portale-automobilista/verifica-ultima-revisione. In caso di mancata revisione si incorre in una sanzione che va da 173 a 695 euro, e il veicolo è sospeso dalla circolazione.