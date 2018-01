Tanti bambini hanno accolto l’arrivo della Befana a Lido di Dante. "Addirittura c’è stato chi sul social network ha recensito la festa, elogiando la magia del comitato cittadino, della schiera di volontari, del titolare del bar che ci ha ospitato e delle attività che ci hanno supportato con buffet di ogni genere, nell’essere riusciti a raggiungere l’intento principale: far felice i bambini - afferma il presidente del comitato cittadino, Pasquale Minichini -. Ma la gioia traspariva anche dai visi delle mamme e dei papà, nel vedere i propri pargoli sprizzare gioia da ogni poro. Ecco, anche questo è Lido di Dante, principalmente questo, vedere i concittadini, e non, festeggiare tutti assieme il giorno dell’epifania. Analogamente alla settimana prima, in occasione della festa di Babbo Natale coi bambini. A nome del Comitato cittadino ringrazio tutti coloro che hanno contribuito e dato lustro a Lido di Dante".