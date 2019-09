Targa system, negli ultimi due mesi controllati 2.500 veicoli

Con la recente riorganizzazione del corpo di Polizia locale, con la quale sono state apportate modifiche alla struttura tenendo conto delle norme in tema di sicurezza urbana che hanno conferito nuovi e maggiori poteri al sindaco, è stata istituita l’Unità operativa Supporto operativo, al cui interno si annovera l’Ufficio strumentazione tecnica e controllo al trasporto pesante. Tutto il personale assegnato all’ufficio svolge una funzione prettamente tecnica rispetto al controllo su strada caratterizzato da particolare complessità utilizzando le strumentazioni in dotazione quali policy controller e targa system. Proprio grazie a quest’ultimo nei soli mesi di luglio e agosto sono stati effettuati controlli su oltre 2.500 veicoli ed è stato possibile accertare una sessantina di violazioni, di cui 52 per mancata revisione e 7 per mancata copertura assicurativa. Dall’inizio dell’anno sono 461 le sanzioni accertate per omessa revisione e 193 quelle per la mancata copertura assicurativa.