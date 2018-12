Tariffe ridotte e modifiche agli abbonamenti: si "rivoluziona" il piano sosta a Faenza

Nei giorni scorsi la Giunta comunale faentina ha deliberato alcune modifiche al Piano della sosta, relativamente alla disciplina degli abbonamenti. Due le novità: l’estensione anche a via Manzoni della tariffa ridotta per l’abbonamento ordinario e la validità degli abbonamenti residenti in occasione di eventi e manifestazioni rilevanti.

Per quanto riguarda la prima, via Manzoni va così ad aggiungersi a alle strade del centro per le quali è possibile ottenere un singolo abbonamento ordinario a tariffa ridotta (180 euro per 365 giorni continuativi, 100 euro per 180 giorni continuativi). Ad oggi, quindi, gli abbonamenti ordinari ridotti, contingentati per numero e zona di validità, possono essere utilizzati nelle seguenti strade: via IV Novembre, viale Baccarini e via Manzoni, per un massimo di 90 abbonamenti, via Mura Gioco del Pallone e via Mura Torelli (per un massino di 80 abbonamenti), via Morini (max 20 abbonamenti) e via Mittarelli (max 25 abbonamenti). Il numero di abbonamenti ridotti, rilasciati seguendo l’ordine cronologico delle richieste, è pari a circa il 60% dei parcheggi disponibili in quelle singole strade.

L’altra novità riguarda, invece, l’estensione della validità degli abbonamenti residenti in occasione di eventi e manifestazioni rilevanti che si tengono a Faenza, quali la Fiera dell’8 dicembre, “Argilla” e la Fiera di San Rocco. I titolari di abbonamento residenti, in occasione di questi eventi e anche in caso di ulteriori manifestazioni con analoghe caratteristiche, per le quali saranno preventivamente informati, potranno così parcheggiare indistintamente nel settore 1 o 2 del Piano sosta. Sarà compito della Polizia municipale e dal personale (gli ausiliari del traffico) della ditta concessionaria del servizio di gestione dei parcheggi controllare che l’ordinanza venga rispettata.