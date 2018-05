Cotignola, Parco Pertini videosorvegliato con due telecamere

Al parco Pertini di Cotignola sono state installate due nuove telecamere per la videosorveglianza, che consentiranno di tenere controllati gli ingressi del parco, il laghetto per la pesca sportiva, l’area verde antistante il bar ristorante e l’area giochi per bambini. Si tratta di due videocamere ad alta definizione con riprese a 360 gradi, in funzione ventiquattro ore al giorno, dotate di tecnologie a infrarossi per le riprese notturne e collegate alla centrale operativa della Polizia municipale della Bassa Romagna attraverso linee realizzate in banda ultra larga.

“In questi anni abbiamo investito costantemente sul potenziamento della nostra rete di videosorveglianza - sottolinea il sindaco Luca Piovaccari - andando a monitorare le aree pubbliche maggiormente sensibili. Si tratta di impianti che, oltre a garantire un prezioso supporto all’attività della polizia locale e delle forze dell’ordine, rappresentano anche un deterrente per chi vuole commettere reati”.

Assieme con queste nuove telecamere è stata ultimata a Barbiano la posa in opera della banda ultra larga in piazza Alberico (dove erano state già istallate nuove telecamere digitali) e nella scuola primaria “Giosuè Carducci” di via Enrico Fermi. Oltre ai vantaggi tecnici dell’internet veloce a disposizione dell’istituto comprensivo, questo investimento consentirà un notevole risparmio nelle utenze telefoniche, in quanto le stesse viaggeranno attraverso la tecnologia gratuita Voip.

“Grazie a questi ulteriori tratti di banda larga - prosegue il sindaco Piovaccari - nei prossimi mesi potremo attivare anche nella piazza di Barbiano e al parco Pertini il Wi-Fi gratuito, oltre a poter ulteriormente implementare la rete di videosorveglianza”.